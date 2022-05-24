Форвард «Сент-Луиса» Перрон оштрафован на 5 тысяч долларов за толчок в спину Кадри

Нападающий «Сент-Луиса» оштрафован на пять тысяч долларов.

Форвард «Блюз» получил денежный штраф за свои действия в ходе четвертого матча серии Кубка Стэнли против (3:6).

События, касающиеся данного эпизода, произошли во втором периоде.

После остановки арбитром игры Перрон толкнул , хоккеист удержался на ногах, но спустя мгновения его в спину толкнул .

Кадри оказался на льду, попытался подняться, но его тут вновь толкнул подъехавший Перрон, в результате чего на льду были уже оба игрока.

В этом матче Кадри оформил хет-трик.

«Сент-Луис» устроил охоту на Кадри. И ничего не добился, кроме хет-трика в свои ворота