Форвард «Сент-Луиса» Перрон оштрафован на 5 тысяч долларов за толчок в спину Кадри

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Колорадо видео НХЛ Давид Перрон Назем Кадри Павел Бучневич Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» оштрафован на пять тысяч долларов.

Форвард «Блюз» Давид Перрон получил денежный штраф за свои действия в ходе четвертого матча серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (3:6).

События, касающиеся данного эпизода, произошли во втором периоде.

После остановки арбитром игры Перрон толкнул Назема Кадри, хоккеист удержался на ногах, но спустя мгновения его в спину толкнул Павел Бучневич.

Кадри оказался на льду, попытался подняться, но его тут вновь толкнул подъехавший Перрон, в результате чего на льду были уже оба игрока.

В этом матче Кадри оформил хет-трик.

«Сент-Луис» устроил охоту на Кадри. И ничего не добился, кроме хет-трика в свои ворота

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