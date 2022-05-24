Кадри набрал 3+1 в 4-м матче серии с «Сент-Луисом». Это его 1-й хет-трик в плей-офф

Форвард «Колорадо» набрал 3+1 в 4-м матче серии с «Сент-Луисом».

Он сделал 1-й в карьере хет-трик в плей-офф и помог «Эвеланш» обыграть «Блюз» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (6:3, 3-1).

В текущем плей-офф в активе 31-летнего нападающего стало 10 (5+5) очков в 8 матчах.

Он стал 8-м игроком в истории «Квебека» и «Колорадо», сделавшим хет-трик в кубковом матче. В XXI веке – вторым после Нэтана Маккиннона.

Рекорд франшизы делят Петер Штястны, Мишель Гуле и Джо Сакик (по 2 хет-трика).

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