Кадри назвал хет-трик ответом на расистские угрозы фанов «Сент-Луиса»: «Что касается хейтеров, это для них»

назвал хет-трик ответом на расистские выпады болельщиков «Сент-Луиса».

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон получил травму после столкновения с участием форварда «Колорадо».

После этого игрок ливанского происхождения подвергся расистским угрозам. В дело оказалась вовлечена полиция.

В четвертом матче, выигранном (6:3, 3-1 в серии) Кадри набрал 4 (3+1) очка, сделав первый в карьере хет-трик в плей-офф.

После первой шайбы он поднял руку к уху, подзадоривая болельщиков «Блюз».

«К сожалению, я уже давно сталкиваюсь с расизмом. Грустно об этом говорить, но это факт.

У меня хорошо получается отодвигать все это на задний план. Это серьезно, но я стараюсь вести себя, словно это не так, и просто продолжаю двигаться вперед.

Я знаю, что те сообщения, которые я получил, не отражают позицию каждого фаната . Но что касается хейтеров, это для них», – сказал Кадри.

Кадри набрал 3+1 в 4-м матче серии с «Сент-Луисом». Это его 1-й хет-трик в плей-офф