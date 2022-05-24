Вратарь Сергей Иванов прокомментировал свой переход из системы в СКА в 2020 году.

– Ваш переход из «Магнитки» в СКА получился довольно громким.

– После юношеских Олимпийских игр пришло предложение от СКА. Посовещались с родителями и решили, что в Санкт-Петербурге будет лучше для моего развития. Заранее не думали, будем связывать жизнь с «Магниткой» или нет. Просто поступило лучшее предложение, и мы переехали в Питер.

– Тот факт, что за последние годы мало выпускников школы «Магнитки» заходили в основу, подталкивал к смене клуба?

– Скорее фактором стало то, что у «Металлурга» одна молодежка. А в Санкт-Петербурге две команды . Здесь было больше шансов заиграть, чем в «Магнитке».

– Когда молодые игроки переходят в систему СКА, приходят смешанные мысли. С одной стороны – крутая организация. С другой – дикая конкуренция.

– Согласен, конкуренция серьезная. В системе клуба много вратарей, но я понимал, куда еду. Конкуренция – двигатель прогресса. В такой среде ты становишься только лучше. Конкуренция в СКА меня не смутила. Я был уверен в своих силах.

– После двух сезонов можно сказать, что вы сделали правильный выбор?

– Конечно. «Магнитка» много сделала для меня. Переход в «Металлург» – важный шаг, после которого я двинулся вперед. Спасибо Тюмени и Магнитке, но переход в СКА – правильный шаг, который был полностью оправдан, – сказал Иванов.

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