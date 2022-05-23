Николай Голдобин: «В КХЛ захватывающая игра, но НХЛ – лучшая лига в мире. Сморю матчи плей-офф, там все по-другому»

ответил на вопросы о вариантах продолжения карьеры в НХЛ.

– По информации «Спорт-Экспресса», два клуба НХЛ вами интересуются. Когда будет определенность, останетесь в «Металлурге» или нет?

– Я пока не знаю. Решается.

– Вы сказали, что нет определенности по поводу клуба. Может состояться ваше возвращение в НХЛ?

– Может. Но пусть будет загадка.

– Для вас принципиально попробовать снова заиграть в НХЛ и добиться того, чего не добились в прошлый период пребывания там?

– Ну хотелось бы, конечно, да. Я много лет там пробыл, восемь лет за океаном провел. Но пока не знаю, где буду. Поэтому не буду ничего говорить.

– Чем впечатлила вас КХЛ за то время, когда вы вернулись в Россию, играли в ЦСКА и «Магнитке»?

– Не знаю. Просто НХЛ — это лучшая лига в мире. Все туда стремятся, это не секрет ни для кого.

Сморю матчи плей-офф, там, конечно, все по-другому. У нас в тоже была захватывающая игра. Но все равно там, в НХЛ, немножко по-другому, – сказал нападающий .