Николай Голдобин: «В КХЛ захватывающая игра, но НХЛ – лучшая лига в мире. Сморю матчи плей-офф, там все по-другому»

Николай Голдобин ответил на вопросы о вариантах продолжения карьеры в НХЛ.
– По информации «Спорт-Экспресса», два клуба НХЛ вами интересуются. Когда будет определенность, останетесь в «Металлурге» или нет?
– Я пока не знаю. Решается.
– Вы сказали, что нет определенности по поводу клуба. Может состояться ваше возвращение в НХЛ?
– Может. Но пусть будет загадка.
– Для вас принципиально попробовать снова заиграть в НХЛ и добиться того, чего не добились в прошлый период пребывания там?
– Ну хотелось бы, конечно, да. Я много лет там пробыл, восемь лет за океаном провел. Но пока не знаю, где буду. Поэтому не буду ничего говорить.
– Чем впечатлила вас КХЛ за то время, когда вы вернулись в Россию, играли в ЦСКА и «Магнитке»?
– Не знаю. Просто НХЛ — это лучшая лига в мире. Все туда стремятся, это не секрет ни для кого.
Сморю матчи плей-офф, там, конечно, все по-другому. У нас в КХЛ тоже была захватывающая игра. Но все равно там, в НХЛ, немножко по-другому, – сказал нападающий «Металлурга».