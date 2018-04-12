Ласьков о 16-летнем Иванове в СКА: «Пришло постановление ФХР. «Магнитку» поставили перед фактом, как «Локомотив» с Мичковым»

Вице-президент высказался о переходе 16-летнего вратаря Сергея Иванова в .

«В клуб пришло постановление Федерации хоккея России, где черным по белому написано, что наш игрок переходит в систему Питера.

Комиссия по переходам регионального отделения приняла заявление родителей Сергея, которое, сами понимаете, появилось не на пустом месте, о том, что они согласны на смену места жительства и переход в систему другого клуба.

А нам сказали «спасибо» и дали 400 тысяч рублей по соответствующему положению при переходах. В итоге нас просто поставили перед фактом. Как и с .

Нашей федерации стоит обратить внимание на другие вещи – совсем недавно с одним нашим перспективным шестнадцатилетним игроком была попытка, мол, он хочет переехать в юношескую лигу за океан.

Хотя понятно, что пока это за него хочет агент. Но история ведь знает невероятное количество потерянных там талантов. Там никто никаких гарантий не дает, в итоге игрок возвращается спустя год-два, а мастерства в лучшем случае не прибавилось, а в худшем – растренированный, с низкой самооценкой, никому не нужный даже в ВХЛ – и карьера закончилась.

Вот тут бы лучше задумались, как это дело остановить, а то потом мы начинаем говорить о том, что молодежь уезжает и кадров нет», – заявил Ласьков.

Ранее о переходе Сергея Иванова в СКА сообщил Betting Insider.

СКА купил суперюниора за 400 тысяч рублей. Ему 15, забивает больше Овечкина и исполняет как Свечников