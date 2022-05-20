Игорь Есмантович: «Если кто-то из-за зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом ЦСКА. Вы не можете купить хлеб за один рубль? Видите, что он стоит 25»

Президент ЦСКА прокомментировал разницу в зарплатах хоккеистов команды.

– С появлением жесткого потолка у ЦСКА не было одной звезды, которой платили бы больше всех. Сейчас выходит на рынок , один из лучших защитников лиги, который наверняка попросит много. Это не будет проблемой?

– Переговоры с Никитой идут достаточно успешно. Мы даже не рассматриваем вариант, что он уйдет в другой клуб.

Единственный момент, связанный с финансовой составляющей, – решение о подписании с Нестеровым контракта должен принять наблюдательный совет клуба.

Ждем заседания, на котором закроем этот вопрос, а также обсудим другие. Думаю, что все завершится положительно.

– Разрыв в зарплатах лидеров не пугает?

– В мы строим внутреннюю политику таким образом, что если кто-то из-за размеров зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом нашей команды.

Этот вопрос — сфера деятельности главного тренера и капитана, а если надо, то и я вмешаюсь. Вы же не можете купить хлеб за один рубль? Приходите в магазин и видите, что он стоит 25. В хоккее та же самая история.

На хоккеиста смотрят косо не из-за большой зарплаты, а когда он ее не отрабатывает.

Не вижу никакой подоплеки и даже намека на дискомфорт, если игрок честно заслужил хороший контракт, – сказал Игорь Есмантович.