Игорь Есмантович: «Если кто-то из-за зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом ЦСКА. Вы не можете купить хлеб за один рубль? Видите, что он стоит 25»

Теги ЦСКА КХЛ Никита Нестеров Игорь Есмантович Спорт-Экспресс Хоккей

Президент ЦСКА прокомментировал разницу в зарплатах хоккеистов команды.

– С появлением жесткого потолка у ЦСКА не было одной звезды, которой платили бы больше всех. Сейчас выходит на рынок Никита Нестеров, один из лучших защитников лиги, который наверняка попросит много. Это не будет проблемой?

– Переговоры с Никитой идут достаточно успешно. Мы даже не рассматриваем вариант, что он уйдет в другой клуб.

Единственный момент, связанный с финансовой составляющей, – решение о подписании с Нестеровым контракта должен принять наблюдательный совет клуба.

Ждем заседания, на котором закроем этот вопрос, а также обсудим другие. Думаю, что все завершится положительно.

– Разрыв в зарплатах лидеров не пугает?

– В ЦСКА мы строим внутреннюю политику таким образом, что если кто-то из-за размеров зарплаты начнет косо смотреть на другого игрока, то перестанет быть членом нашей команды.

Этот вопрос — сфера деятельности главного тренера и капитана, а если надо, то и я вмешаюсь. Вы же не можете купить хлеб за один рубль? Приходите в магазин и видите, что он стоит 25. В хоккее та же самая история.

На хоккеиста смотрят косо не из-за большой зарплаты, а когда он ее не отрабатывает.

Не вижу никакой подоплеки и даже намека на дискомфорт, если игрок честно заслужил хороший контракт, – сказал Игорь Есмантович.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные