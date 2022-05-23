оценил игру российских хоккеистов «Тампы» и Андрея Василевского.

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:1. Кучеров набрал 4 (1+3) очка, а Василевский сделал 34 сэйва.

«Поздравляю Никиту с достижением третьего места [в гонке бомбардиров Кубка Стэнли], он молодец, нужно дальше так продолжать. Очевидно, что Кучеров – один из лидеров наравне с вратарем Василевским. Их игра и форма, в которой они находятся, – определяющая в игре «Тампы», как и форма других лидеров команды.

В серии против «Флориды» у «Тампы» больше опыта, экспириенса. вышла впервые за последние несколько лет во второй раунд, поэтому им будет тяжеловато. Безусловно, у больше шансов выйти из полуфинала конференции», – сказал главный тренер сборной России.