Александр Кожевников: «Кучеров – великий хоккеист. Все уже поняли, что это звезда – одна из лучших в НХЛ»

Александр Кожевников считает Никиту Кучерова великим хоккеистом.
«Кучеров все время сильно играет – он уже третий плей-офф подряд сильно играет.
Его феномен в мастерстве: он – мастер с большой буквы. Все уже поняли, что это звезда – одна из лучших в НХЛ.
Можно ли считать его величайшим русским в плей-офф? Ему нужно еще догнать и обогнать Малкина. У него есть шанс. Самый зрелый возраст.
Он – молодец, большая звезда и держит свою марку. На вершину залезть легко, а держаться на ней сложно – там ветер дует. Но он великий игрок.
В «Тампе» три игрока определяют игру: Кучеров, Стивен Стэмкос и Андрей Василевский. Без вратаря никуда: это же 70% команды, а в плей-офф – 90», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Кучеров набрал 4 очка за вечер – и «Тампа» повела 3-0 в серии. «Флориде» не помог даже гол в большинстве (первый в плей-офф-2022!)