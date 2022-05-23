Александр Кожевников: «Кучеров – великий хоккеист. Все уже поняли, что это звезда – одна из лучших в НХЛ»

Александр Кожевников считает великим хоккеистом.

«Кучеров все время сильно играет – он уже третий плей-офф подряд сильно играет.

Его феномен в мастерстве: он – мастер с большой буквы. Все уже поняли, что это звезда – одна из лучших в .

Можно ли считать его величайшим русским в плей-офф? Ему нужно еще догнать и обогнать Малкина. У него есть шанс. Самый зрелый возраст.

Он – молодец, большая звезда и держит свою марку. На вершину залезть легко, а держаться на ней сложно – там ветер дует. Но он великий игрок.

В три игрока определяют игру: Кучеров, и . Без вратаря никуда: это же 70% команды, а в плей-офф – 90», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров набрал 4 очка за вечер – и «Тампа» повела 3-0 в серии. «Флориде» не помог даже гол в большинстве (первый в плей-офф-2022!)