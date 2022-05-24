Леонид Вайсфельд: «Жафяров – самый жирный лот на нынешнем рынке игроков»

высказался об игроках, которые могут выбирать клуб по своим приоритетам.

«Такая схема работает, но касается только элитных игроков, а не среднестатистических.

Когда у тебя на столе лежит три одинаковых предложения, то естественно ты будешь смотреть, кто тренер, что за город. А когда у тебя всего один вариант, то при чем здесь тренер? Заявлять, конечно, можно все что угодно: «Я хочу к этому тренеру!» А этот тренер хочет с тобой работать?

Характерным примером из нынешнего межсезонья является . Вот он может выбирать город, тренера, руководствоваться какими-то другими своими приоритетами, потому что является неограниченно свободным агентом. Считаю, что это самый жирный лот на нынешнем рынке игроков. И таких случаев, как с Жафяровым, может быть 3-5 в году, не больше, а скорее даже меньше.

К примеру, у того же ситуация совсем другая, он же пока ограниченно свободный агент, и потому имеет право повторить предложение от другого клуба» – сказал бывший генеральный менеджер клубов .