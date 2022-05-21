В КХЛ на Жафярова осталось два претендента – СКА и «Салават» (Михаил Зислис)

Теги Салават Юлаев СКА Торпедо возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Дамир Жафяров Спорт-Экспресс Хоккей

СКА и «Салават Юлаев» претендуют на Дамира Жафярова.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«В КХЛ на Дамира Жафярова осталось два претендента – СКА и «Салават Юлаев», – написал Зислис.

Срок соглашения 28-летнего нападающего с «Торпедо» истек. Он стал неограниченно свободным агентом.

В последних двух регулярных чемпионатах КХЛ Жафяров набрал в общей сложности 106 (39+67) очков в 105 матчах.

Агент Жафярова: «Мы выбираем между двумя клубами. Он не оставляет надежду поехать в НХЛ. Чтобы через год была возможность уехать туда»

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