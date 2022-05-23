Генменеджер «Ак Барса» о переходе Кэмпфера в «Детройт»: «Стивен уведомил нас в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт. Мы спокойно приняли его позицию»

Теги Ак Барс Детройт Марат Валиуллин КХЛ Стивен Кэмпфер Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» объяснил уход из команды Стивена Кэмпфера.

Американец при действующем контракте с казанским клубом подписал соглашение с «Детройтом» на год.

«Мы знали, что Кэмпфер не сможет вернуться в КХЛ. Игрок уведомил нас еще в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт.

У нас сложились нормальные отношения со Стивеном. Мы спокойно приняли его позицию.

Клуб уже вел работу по юридическому оформлению этой ситуации. Сейчас это только вопрос формальности», – сказал Марат Валиуллин.

В минувшем регулярном чемпионате Кэмпфер набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.

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