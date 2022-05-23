Генменеджер «Ак Барса» о переходе Кэмпфера в «Детройт»: «Стивен уведомил нас в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт. Мы спокойно приняли его позицию»

Генеральный менеджер объяснил уход из команды .

Американец при действующем контракте с казанским клубом подписал соглашение с на год.

«Мы знали, что Кэмпфер не сможет вернуться в . Игрок уведомил нас еще в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт.

У нас сложились нормальные отношения со Стивеном. Мы спокойно приняли его позицию.

Клуб уже вел работу по юридическому оформлению этой ситуации. Сейчас это только вопрос формальности», – сказал Марат Валиуллин.

В минувшем регулярном чемпионате Кэмпфер набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.