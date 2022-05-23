Перри – 6-й действующий игрок с 50 голами в Кубке Стэнли. Больше только у Овечкина, Кросби, Малкина, Павелски и Кэйна

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Кори Перри забил гол в третьем матче серии против «Флориды» (5:1).

37-летний нападающий «Тампы» отметился заброшенной шайбой в первом периоде игры.

Таким образом, Перри забил 50-й гол в розыгрышах Кубка Стэнли. Канадец стал шестым действующим хоккеистом с таким результатом.

В данном рейтинге первое место занимает Александр Овечкин (72 гола), второе – Сидни Кросби (71), третье – Евгений Малкин (64).

Четвертым идет Джо Павелски (64), пятым – Патрик Кэйн (52). Рядом с Перри, на седьмой позиции, расположился Брэд Маршанд (49 голов).

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