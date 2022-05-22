Кучеров обошел Овечкина и занимает 37-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли (142). Из россиян выше только Федоров и Малкин

вышел на 37-е место в истории по очкам в Кубке Стэнли.

После 4 (1+3) очков в третьем матче серии второго раунда с «Флоридой» (5:1, 3-0) на счету форварда «Тампы» стало 142 (48+94) балла в 123 матчах.

Россиянин опередил (139 очков в 145 играх) и ( , 141 в 147).

Среди действующих игроков лучшие результаты имеют игроки (201 в 180, делит 5-е место в истории с ) и (180 в 177, делит 14-е место с ). Помимо Малкина, выше Кучерова из россиян лишь (176 в 183, делит 16-е место с ).

Кучеров в 3-м матче с «Флоридой»: 4 (1+3) очка, 6 бросков и «+4» за 22:31 – 2-е время в «Тампе»