Дмитрий Губерниев: «Овечкин может даже в костюме Putin Team лететь, его все равно пустят в США»

считает, что пустят в США даже в костюме «Putin Team».

Губерниев прокомментировал сообщения о том, что болельщики в США не хотят возвращения игрока из России.

«Какое это отношение имеет к юриспруденции, правам человека и взаимоотношению с работодателями? Ну сказали болельщики и сказали, Овечкин приедет и будет дальше играть за , мало ли что там сказали.

Он приедет в США и будет дальше играть, Александр – системообразующий игрок не только в клубе, но и в НХЛ. Когда американские лиги теряют деньги, они делают все очень прагматично. Я не волнуюсь за судьбу Овечкина в , он может даже в костюме Putin Team лететь, его все равно пустят», – сказал комментатор.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»