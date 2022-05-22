Дмитрий Губерниев: «Овечкин может даже в костюме Putin Team лететь, его все равно пустят в США»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Губерниев Политика Хоккей

Дмитрий Губерниев считает, что Александра Овечкина пустят в США даже в костюме «Putin Team».

Губерниев прокомментировал сообщения о том, что болельщики в США не хотят возвращения игрока из России.

«Какое это отношение имеет к юриспруденции, правам человека и взаимоотношению с работодателями? Ну сказали болельщики и сказали, Овечкин приедет и будет дальше играть за «Вашингтон», мало ли что там сказали.

Он приедет в США и будет дальше играть, Александр – системообразующий игрок не только в клубе, но и в НХЛ. Когда американские лиги теряют деньги, они делают все очень прагматично. Я не волнуюсь за судьбу Овечкина в НХЛ, он может даже в костюме Putin Team лететь, его все равно пустят», – сказал комментатор. 

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