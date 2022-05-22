Крикунов о том, что болельщики из США не хотят возвращения Овечкина: «Американцы там совсем тупые? Думаю, «Вашингтон» от него не откажется»

высказался о критике в адрес .

Заслуженный тренер России прокомментировал сообщения о том, что болельщики в США не хотят возвращения игрока из России.

«Это ерунда, я думаю там ничего не сделают. Александр Овечкин – знаковая фигура в мире, это будет как расписаться за идиотизм. Американцы там совсем тупые? Как можно так, такого человека…

Он играет за «Вашингтон Кэпиталс», не понимаю, как его не допустят, это будет глупость. Хотя в мире сейчас много глупостей. Я думаю, что «Вашингтон Кэпиталс» от него никак не откажется, все будет нормально», – сказал Крикунов.