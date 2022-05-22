Раанта о дуэли с Шестеркиным: «Немного больше нервов из-за того, что у соперника топовый вратарь»

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Вратарь «Каролины» Антти Раанта высказался о противостоянии с Игорем Шестеркиным

«Харрикейнс» выигрывают у «Рейнджерс» (2-0) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Финн, ставший первым номером «Каролины» из-за травмы Фредерика Андерсена, пропустил в этих двух матчах только 1 шайбу. 

«Немного больше нервов из-за того, что у соперника топовый вратарь. 

Я играл в «Рейнджерс» и могу сказать, что Бенни (тренер вратарей клуба из Нью-Йорка Бенуа Аллер – прим. Sports.ru)  – один из лучших специалистов в НХЛ и замечательный человек.

Когда ты не играешь в плей-офф, то задаешься вопросом: «А что, если у меня будет шанс сыграть?». По ходу первого раунда я стал чувствовать себя более комфортно. Теперь ставки становятся все выше и выше, но ты просто доверяешь себе, и это работает», – сказал Раанта. 

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