«Детройт» продлил контракт с форвардом Хиросе на 2 года

продлил контракт с форвардом на 2 года.

Новое соглашение с 25-летним нападающим является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ в обоих сезонах составит 850 тысяч долларов. В АХЛ – 325 тысяч в первом сезоне и 350 тысяч во втором.

При этом гарантированные выплаты за сезон составят 350 и 375 тысяч соответственно – вне зависимости от частоты вызовов в основу.

В этом сезоне Хиросе провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В АХЛ у него 59 игр и 53 (15+38) балла.

Всего в форвард сыграл 57 матчей и набрал 20 (4+16) очков. В АХЛ – 123 игры и 108 (25+83) очков.