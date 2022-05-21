Александр Степанов о Шипачеве и Войнове: «Ак Барс» взял проверенных мастеров, способных реализовывать лишнего. Логичный ход»

Александр Степанов оценил переход и в «Ак Барс».

«Заполучив Шипачева и Войнова, «Ак Барс» сделал вполне логичный и объяснимый ход. Ведь чего не хватало команде в прошедшем сезоне? Правильно, хорошей игры в большинстве! Вот Казань и взяла проверенных мастеров, способных реализовывать лишнего.

При этом отмечу, что кубки все равно выигрывают третьи-четвертые звенья, то есть успех ждет тех, у кого в плей-офф находятся хоккеисты, способные поддержать лидеров. Свежий пример ЦСКА у нас перед глазами, вспомните, когда лидеры армейцев ушли в тень, на ключевые роли вышло звено Андрея Светлакова. А у «Динамо» как раз и не нашлось людей, которые помогли бы Шипачеву с партнерами, забили какие-нибудь трудовые голы в самый нужный момент.

Так вот у «Ак Барса» с такой прослойкой хоккеистов был полный порядок и в прошедшем сезоне им как раз не хватало лидеров, голов в большинстве.

Трансферная политика уже сделала его фаворитом следующего чемпионата? Пожалуй, это преждевременно, за «Ак Барсу» еще надо будет повоевать. Ведь есть , который наверняка рассчитывает повторить успех. У СКА много молодых талантливых ребят, которые уже обкатались в плей-офф. Да и на Востоке, как минимум, есть «Магнитка», которая тоже включится в борьбу», – сказал экс-нападающий «Ак Барса».