Грубец расторг контракт с «Авангардом» и продолжит карьеру в «Цюрихе» (Клаус Цаугг)

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Шимон Грубец расторг контракт с «Авангардом» и продолжит карьеру в «Цюрихе».

Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга. 

По его сведениям, 30-летний чех подпишет с «Лайонс» соглашение на один год. 

При этом генменеджер швейцарского клуба Свен Лойенбергер эту информацию пока не подтвердил. 

Если Грубец действительно перейдет в «Цюрих», то заменит в качестве первого номера Якуба Коваржа, который перешел в пражскую «Спарту».

У Шимона оставался еще один год действия контракта с омским клубом. В 2021 году голкипер выиграл с ним Кубок Гагарина.

Со статистикой Грубеца в КХЛ можно ознакомиться здесь

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