Грубец расторг контракт с «Авангардом» и продолжит карьеру в «Цюрихе» (Клаус Цаугг)

расторг контракт с и продолжит карьеру в .

Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга.

По его сведениям, 30-летний чех подпишет с «Лайонс» соглашение на один год.

При этом генменеджер швейцарского клуба Свен Лойенбергер эту информацию пока не подтвердил.

Если Грубец действительно перейдет в «Цюрих», то заменит в качестве первого номера , который перешел в пражскую «Спарту».

У Шимона оставался еще один год действия контракта с омским клубом. В 2021 году голкипер выиграл с ним Кубок Гагарина.

Со статистикой Грубеца в можно ознакомиться здесь.