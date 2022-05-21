Грубец расторг контракт с «Авангардом» и продолжит карьеру в «Цюрихе» (Клаус Цаугг)

Шимон Грубец расторг контракт с «Авангардом» и продолжит карьеру в «Цюрихе».
Об этом сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга.
По его сведениям, 30-летний чех подпишет с «Лайонс» соглашение на один год.
При этом генменеджер швейцарского клуба Свен Лойенбергер эту информацию пока не подтвердил.
Если Грубец действительно перейдет в «Цюрих», то заменит в качестве первого номера Якуба Коваржа, который перешел в пражскую «Спарту».
У Шимона оставался еще один год действия контракта с омским клубом. В 2021 году голкипер выиграл с ним Кубок Гагарина.