«Цуг» Яна Коваржа отыгрался с 0-3 в финальной серии с «Цюрихом» Гренборга. Это 2-й камбэк с 0-3 по ходу плей-офф чемпионата Швейцарии

«Цуг» сделал камбэк с 0-3 в финальной серии против «Цюриха» в чемпионате Швейцарии.
«Цуг», за который выступает экс-форвард «Металлурга» Ян Коварж, смог выиграть три матча подряд по ходу финальной серии у «Цюриха», который возглавляет бывший главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.
«Цюрих» начал серию с трех побед – 3:2, 2:1, 2:1.
Поведя 3-0 в серии, команда Гренборга уступила на домашнем льду в четвертой игре – 1:4. В пятой игре «Цуг» победил дома – 4:1.
Шестой матч состоялся вновь на домашней арене «Цюриха», но «Цугу» удалось выиграть – 2:0 и сравнять счет в серии (3-3).
Камбэк с 0-3 в серии стал уже вторым по ходу нынешнего плей-офф чемпионата Швейцарии. Ранее «Давос» выиграл серию у «Рапперсвиля» (4-3), уступая по ее ходу 0-3.
Добавим, что за «Цюрих» выступают такие бывшие хоккеисты КХЛ, как Якуб Коварж, Свен Андригетто и Джастин Азеведо.