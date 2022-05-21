38-летний Кит – самый возрастной игрок в истории «Эдмонтона» с голом в плей-офф. У него 1+2 во 2-м матче с «Калгари»

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38-летний Данкан Кит – самый возрастной игрок в истории «Эдмонтона» с голом в плей-офф.

Защитник отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (5:3, 1-1). 

Канадец (38 лет 308 дней) побил рекорд Ярослава Поузара (35 лет 104 дня в матче плей-офф-1987 против «Детройта»). 

Всего в этом матче Кит набрал 3 (1+2) балла. В розыгрышах Кубка Стэнли за карьеру у него стало 90 (19+71) очков в 144 матчах. 

Среди действующих защитников 90+ баллов в плей-офф набрали еще только Виктор Хедман («Тампа», 97 в 141) и Крис Летанг («Питтсбург», 90 в 149). 

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