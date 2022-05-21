Клуб WHL «Ванкувер Джайэнтс» задрафтовал 15-летнюю девушку. Она играет в защите, это 1-й такой выбор в истории CHL

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Клуб WHL «Ванкувер Джайэнтс» выбрал на драфте 15-летнюю девушку, она играет в защите.

Хлоя Примерано вошла в историю Канадской хоккейной лиги (CHL) как первый полевой игрок женского пола, выбранный на драфте. 

«Джайентс» взяли ее в 13-м раунде под общим 268-м номером. 

Ранее были задрафтованы несколько девушек-вратарей. В матчах принимали участие четыре из них.

Манон Реом, Шарлин Лабонте и Ив Гаскон (в этом году) играли за команды юниорской лиги Квебека, а Шеннон Сабадош сыграла в WHL.

«Игра Хлои в высшей лиге до 15 лет в Канаде сделала ее полностью заслуживающей этого выбора», – заявил генеральный менеджер «Джайэнтс» Баркли Парнета.

В 30 играх Примерано набрала 19 (2+17) очков. Своим любимым защитником она назвала Данкана Кита. 

Фото: CBC

 

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