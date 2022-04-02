18-летняя Ив Гаскон стала 2-й женщиной в истории, выигравшей матч QMJHL. Она отразила 23 из 26 бросков

18-летняя Ив Гаскон стала второй женщиной в истории, одержавшей победу в QMJHL.

Вратарь «Гатино» отразила 23 из 26 бросков по своим воротам в матче юниорской лиги Квебека против «Драммондвилла» (7:3) и была признана первой звездой.

Это была вторая игра Гаскон в составе клуба.

19 марта она дебютировала в лиге, став третьей девушкой, сыгравшей в QMJHL. Ранее это удалось Манон Реом и Шарлин Лабонте.

В 2000 году Лабонте стала первой женщиной, которая одержала победу в лиге.

Клуб лиги Квебека «Гатино» пригласил 18-летнюю девушку в тренировочный лагерь