Защитники «Каролины» (Смит и Коул) забили победные голы в 2 матчах плей-офф подряд. Это 1-й случай в истории франшизы

Защитник «Каролины» забросил победную шайбу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:0, 2-0 в серии) и был признан второй звездой.

В первой игре (2:1 ОТ) решающий гол был на счету защитника «Кейнс» .

Таким образом, впервые в истории франшизы защитники забросили победные шайбы в двух матчах плей-офф подряд.

В текущем Кубке Стэнли это также удалось лишь защитникам – в 5-й игре 1-го раунда против «Лос-Анджелеса» (4:2) и – в 6-м матче (2:0).