Рафаил Ишматов: «Ротенберг – фанатик хоккея. Это принятые нормы на Западе: хорошие помощники, концепция и его огромное желание быть главным тренером»

Рафаил Ишматов назвал фанатиком хоккея.

– К Роману Ротенбергу относятся по-разному. Как вы оцените его работу по созданию системы СКА?

– Система сделана глобальная. Построили «Хоккейный город», где просто великолепные условия.

Раньше там была свалка, а сейчас создали место для горожан для отдыха и спорта, а также для детей, которые хотят заниматься хоккеем в этом районе. И в данный момент строится еще один дворец спорта.

– А как вы отнеслись к тому, что Ротенберг решил стать тренером? Он не играл в хоккей профессионально.

– За рубежом есть много тренеров, которые не занимались профессионально хоккеем. Не все великие игроки становятся хорошими тренерами и наоборот.

Что здесь такого? Ротенберг уже давно в клубе. Желание есть – так почему бы и нет? Результат жизнь покажет.

Это принятые нормы на Западе: есть хорошие помощники, есть концепция и его огромное желание быть главным тренером.

– Говорят, что Ротенберг – фанатик хоккея.

– Да, он фанатик хоккея.

На самом деле любит этот вид спорта, сам играет, хорошо катается. Английский, финский язык знает, все знает. Думаю, и в методическом плане все понимает, – сказал спортивный директор СДЮСШОР СКА.