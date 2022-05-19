Федотов о «Филадельфии»: «Если бы я был не уверен, что НХЛ мне по силе, не начинал бы даже. Только расслабишь булки – все пропало»

рассказал о переходе в «Филадельфию».

– У вас контракт всего на год. Насколько важно построить карьеру в , идти через тернии?

– Для меня это формальность, чтобы сделать шаг туда. Им будет понятно, кто я.

Все будет понятно, когда я приеду. Это было комфортно и для меня, и для них, чтобы посмотреть, а дальше уже подписать долгосрочный контракт.

Я не питаю иллюзий, но, если бы я был не уверен, что эта лига мне по силе, я даже не начинал бы.

– Там совсем другая игра. Не боитесь заново учиться?

– Тем и интереснее. Мне нужно сделать этот шаг, иначе я не буду спать спокойно. Не должно быть зоны комфорта.

Зона комфорта наступает только на пенсии. Если успокаиваешься, это чревато. Только расслабишь булки, все пропало. В нашем деле – это золотое правило.

– Сейчас обсуждают вопрос сокращения легионеров. У нас в каждом клубе почти есть вратарь-иностранец. Они помогают развиваться или мешают нашим вратарям?

– Вопрос не в паспорте. Неважно, русский он, швед или африканец. Кто сильный, тот и должен играть. Если партнер силен, он будет делать лучше своего партнера.

– Рейдеборн чем вас обогатил?

– Он техничный вратарь. У него правильная психология. Мы общались в раздевалке хорошо, он мне много подсказывал, в меру спокойный, где-то меня успокаивал, – сказал экс-вратарь .