Плющев о Третьяке: «Никакой программы мы не услышали. Сейчас важно использовать эту паузу, чтобы в великой державе был великий хоккей»

Владимир Плющев раскритиковал переизбрание главой ФХР.

70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах президента. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Дело даже не в том, что его переизбрали безальтернативно, хотя это тоже неправильно. Проблема в том, что мы не услышали никакой программы от Владислава Александровича, как не слышали ее и в предыдущие годы.

Состояние дел в нашем хоккее такое, что такая программа нам нужна, чтобы быть не пятыми-шестыми, а первыми-вторыми. Посмотрите, сколько лет мы не можем выиграть золото ни юношами, ни молодежкой, ни национальной сборной.

Третьяка по сути переизбрали за старые заслуги. Сейчас мы несколько лет будем вне международного хоккея, поэтому особенно важно использовать это время, чтобы в великой державе был великий хоккей», – сказал заслуженный тренер России.

Владимир Плющев: «У нас хоккей в глубоком кризисе. Нужна антикризисная программа, независимая от ФХР и КХЛ»