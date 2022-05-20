Перрон о 4:1 с «Колорадо»: «Плей-офф – аттракцион с горками. В прошлый раз у «Сент-Луиса» хорошо сыграли 2-3 человека, сегодня намного больше»

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Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон сравнил плей-офф с аттракционом с горками. 

«Блюзмены» выиграли у «Колорадо» (4:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1). 

«Плей-офф – это аттракцион с горками. Разумеется, в первом матче (2:3 ОТ при 25:54 по броскам – прим. Sports.ru) мы выглядели не лучшим образом.

У нас, наверное, было всего два или три игрока, которые хорошо сыграли. Вот и все. Сегодня намного больше парней показали себя.

Было важно найти способ выиграть матч на выезде, как нам удалось в прошлой серии с «Миннесотой», – сказал форвард «блюзменов», ставший автором дубля. 

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