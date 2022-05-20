«Флорида» продлила серию без голов в большинстве в этом плей-офф – 8 матчей, 25 попыток

продлила серию без голов в большинстве в плей-офф – 8 матчей, 25 попыток.

«Пантерс» еще ни разу не реализовали численное преимущество в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Во втором матче серии второго раунда против (1:2, 0-2) у команды было 4 попытки. Всего в 8 матчах в текущем плей-офф – 25.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации.

Кроме того, команда стала первой по общему числу заброшенных шайб (337 без учета решающих буллитов).

Лучшая атака НХЛ перестала забивать в большинстве. Кажется, «Флориде» тяжело переварить всех звезд