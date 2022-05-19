Расписание матчей ЧМ по хоккею 2022 сегодня, 21 мая, все матчи

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Групповой этап чемпионата мира перевалил за экватор, и начинается пора решающих матчей за место в четвертьфинале. В группе А состоится матч лидеров, Канада и Швейцария с большой долей вероятности поспорят между собой за первое место в группе. Лидер группы В шведы постараются укрепить свои позиции и не проиграть американцам. Вечером наиболее интересный матч сыграют сборные Норвегии и Чехии, обе команды стремятся в плей-офф и обоим нужна победа. В других матчах дня интриг меньше.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ДанияФранция, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. СШАШвеция, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. КанадаШвейцария, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. АвстрияФинляндия, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ИталияСловакия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. НорвегияЧехия, начало матча в 20:20, трансляция — matchtv.ru

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ

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