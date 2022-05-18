Гендиректор «Торпедо» о расширении КХЛ до 28 команд: «Возможно, кто-то сделал вброс, чтобы протестировать аудиторию»

Александр Харламов прокомментировал информацию о возможном расширении КХЛ до 28 команд.

«Полчаса назад прочитал об этом в телеграме, какая-то новая и странная идея. Возможно, кто-то сделал вброс в соцсети, чтобы протестировать аудиторию и понять, как она на это отреагирует.

Причем КХЛ предлагают расширить на четыре клуба высшей лиги. Но я недавно был на мероприятии с участием клубов ВХЛ, и там никто не думает даже о возможном переходе в КХЛ. В такое время живем, что на это просто очень сложно найти деньги», – сказал генеральный директор «Торпедо».