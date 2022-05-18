Александр Кожевников: «Шведы не простят нам Петра I, но они не просили, чтобы игроки уезжали из России. Это финны противные! Видно, водки обпились в Питере»

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Александр Кожевников высказался о том, что шведские игроки отказываются играть за сборную.

Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин стал девятым шведским игроком НХЛ, который отказался от участия в ЧМ по хоккею 2022. Семь хоккеистов не смогут сыграть из-за травм, 14 – из-за истечения сроков действия контрактов и проблем со страховкой.

«С Гарпенловом шведы почти все проиграли. У него последний год работы. Видимо, те, кто отказываются от игры за сборную, просто не хотят ему помогать. А так...

Шведы никогда нам не простят Петра I. Они преподают это с детства. Такое отношение! Но! Шведы не стали просить, чтобы игроки уезжали из России. Это же финны противные! Видно, водки обпились в Питере», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Гарпенлов об отказе хоккеистов играть за Швецию: «Если ты не хочешь представлять свою страну, тебе не стоит этого делать»

Шведы из КХЛ вряд ли сыграют за сборную в следующем сезоне. Игроки, выступавшие в Кубке Гагарина, не будут вызваны на ЧМ-2022

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне

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