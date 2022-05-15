Гарпенлов об отказе хоккеистов играть за Швецию: «Если ты не хочешь представлять свою страну, тебе не стоит этого делать»

Юхан Гарпенлов высказался о том, что некоторые хоккеисты НХЛ отказались от игры за Швецию.

Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин стал девятым игроком, который отказался от участия в ЧМ по хоккею 2022. Семь хоккеистов не смогут сыграть из-за травм, 14 – из-за истечения сроков действия контрактов и проблем со страховкой.

Семь игроков НХЛ дали согласие на участие в чемпионате мира.

«Я с самого начала говорил, что если ты не хочешь представлять свою страну и играть за сборную Швеции, то тебе не стоит этого делать.

Я хочу обратить внимание на тех, кто приехал. Оливер Экман-Ларссон проводит свой седьмой чемпионат мира, Адам [Ларссон] – четвертый, Расмус [Далин] – первый», – сказал главный тренер сборной Швеции.

Юханссон, Эрикссон Эк, Юхан Ларссон и Брудин не сыграют за Швецию на ЧМ по хоккею 2022