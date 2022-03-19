Владелец хоккейного магазина: «Как клубы КХЛ будут выкручиваться, не понимаю. Коньки очень высокого качества можно купить только за океаном»

У клубов КХЛ могут возникнуть проблемы с экипировкой.

Такое мнение высказал владелец магазина «Топ Айс» Алексей Дугин.

Ранее Bauer объявил о приостановке поставок в Россию.

«Как будут выкручиваться клубы КХЛ я, если честно, пока не понимаю.

Клюшки еще ладно. На крайний случай можно обойтись «Зарядом». Но топовые игроки убивают за сезон по пять пар коньков. А коньки очень высокого качества можно купить только за океаном», – сказал Дугин.

Цены на экипировку Bauer в сети «Время хоккея» выросли на 30%, CCM – на 25%, в магазине «Топ Айс» подорожание составило от 80 до 100% (РБК)

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