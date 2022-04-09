Директор «ЗаряДа» о рынке клюшек: «Готовы удовлетворить потребность. Объем импортного сырья в нашей продукции не критичен»

Директор «ЗаряДа» заявил о готовности компании закрыть потребность в клюшках на рынке.

«На сегодняшний день объем импортного сырья в составе нашей продукции не критичен. Однако мы не можем достоверно знать, насколько развито импортозамещение у наших поставщиков.

Мы готовы удовлетворить потребность в клюшках, но, конечно, ожидаем сезонного всплеска.

Поэтому в переговорах с партнерами предлагаем разместить заказы как можно раньше, чтобы не столкнуться в период высокого спроса с острым дефицитом продукции», – сказал директор компании по продажам Рашид Гыйздатуллин.

«ЗаряД» был создан в мае 2015 года по личной инициативе трехкратного чемпиона мира и пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

В настоящее время это первый и единственный завод по производству хоккейных клюшек из композитных материалов на территории РФ.

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