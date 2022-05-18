Владимир Воробьев, Ореховский и Мезин вошли в штаб «Автомобилиста»

Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2022/23.
Помощниками Николая Заварухина станут пять специалистов.
Алексей Кривченков, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов продолжат работу в клубе.
В тренерский штаб войдут Владимир Воробьев, начинавший сезон-2021/22 в должности главного тренера «Амура», и Олег Ореховский, который ранее работал с Заварухиным в «Сибири», а в прошлом сезоне входил в штаб рижского «Динамо».
Тренером вратарей стал Андрей Мезин, ранее занимавший аналогичную должность в минском «Динамо».