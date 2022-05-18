Владимир Воробьев, Ореховский и Мезин вошли в штаб «Автомобилиста»

Теги Автомобилист Владимир Воробьев Андрей Мезин Николай Заварухин Алексей Кривченков Олег Ореховский КХЛ Алексей Селиверстов Хоккей

Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2022/23.

Помощниками Николая Заварухина станут пять специалистов.

Алексей Кривченков, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов продолжат работу в клубе.

В тренерский штаб войдут Владимир Воробьев, начинавший сезон-2021/22 в должности главного тренера «Амура», и Олег Ореховский, который ранее работал с Заварухиным в «Сибири», а в прошлом сезоне входил в штаб рижского «Динамо».

Тренером вратарей стал Андрей Мезин, ранее занимавший аналогичную должность в минском «Динамо».

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