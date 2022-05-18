Рашит Давыдов об Аскарове в СКА: «Ему нужно было больше игрового времени в КХЛ. Не хватило системности в работе с ним»

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Рашит Давыдов считает, что Ярослав Аскаров должен был чаще играть за СКА. 

Недавно 19-летний голкипер подписал контракт новичка с «Нэшвиллом». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел за СКА 6 матчей. 

«За время нашей совместной работы Аскаров динамично развивался и адаптировался к уровню взрослого хоккея в КХЛ. Нужно было системное продолжение в его развитии, а именно – больше игрового времени в КХЛ.

Я бы не сказал, что у Ярослава были какие-то неудачи в СКА. Просто в прошедшем сезоне не хватило системности в работе с ним, о чем я и предупреждал еще год назад.

На мой взгляд, в других обстоятельствах Ярослав мог бы пройти минувший сезон с большей пользой для себя», – сказал бывший тренер вратарей питерцев. 

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