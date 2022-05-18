Ландескуг о Ничушкине: «Он продолжает находить способы быть суперэффективным и забивает важные голы»

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Габриэль Ландескуг похвалил Валерия Ничушкина после победы над «Сент-Луисом»

Российский форвард забросил первую шайбу «Колорадо» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ, 1-0). 

«Ничушкин был очень хорош. Он продолжает находить способы быть суперэффективным и забивает важные голы. 

И даже когда он не забивает, то вносит свой вклад другим путем», – сказал капитан «Эвеланш». 

Ничушкин забил «Сент-Луису», став 3-й звездой матча. У него 3+1 в этом плей-офф – личные рекорды по голам и очкам

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