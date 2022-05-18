Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 20 мая

Сегодняшний день на Чемпионате мира по хоккею 2022 не подарит нам матчей с большой вывеской, но в каждом из поединков можно найти определенную интригу. Особенно интересен вечерний матч в группе В, где сборная Латвии еще сохраняет шансы попасть в плей-офф и победа над Австрией даст прибалтам шанс. Казахстан в матче со словаками будет всеми силами стремиться избежать баранки по итогам группового этапа.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Италия, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Великобритания — Финляндия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Казахстан — Словакия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Латвия — Австрия, начало матча в 20:20, трансляция — matchtv.ru

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ