Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 20 мая

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Сегодняшний день на Чемпионате мира по хоккею 2022 не подарит нам матчей с большой вывеской, но в каждом из поединков можно найти определенную интригу. Особенно интересен вечерний матч в группе В, где сборная Латвии еще сохраняет шансы попасть в плей-офф и победа над Австрией даст прибалтам шанс. Казахстан в матче со словаками будет всеми силами стремиться избежать баранки по итогам группового этапа.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ГерманияИталия, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ВеликобританияФинляндия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. КазахстанСловакия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЛатвияАвстрия, начало матча в 20:20, трансляция — matchtv.ru

Примечание: время начала матчей — московское.

Группы Чемпионата мира по хоккею 2022 — составы участников групп ЧМХ

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