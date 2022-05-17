«Металлург» подписал защитника Еременко после оффершита. Минское «Динамо» не повторило предложение

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Владислав Еременко продолжит карьеру в «Металлурге».

Магнитогорский клуб подписал двухлетний контракт с 23-летним белорусским защитником.

Еременко перешел в «Металлург» посредством оффершита. Минское «Динамо», за которое выступал хоккеист, приняло решение не повторять предложение магнитогорцев.

В прошедшем сезоне Еременко провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «0». В среднем он проводил на льду 14:46.

Всего в лиге защитник сыграл 141 матч и отметился 25 (10+15) баллами.

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