«Металлург» подписал защитника Еременко после оффершита. Минское «Динамо» не повторило предложение

продолжит карьеру в .

Магнитогорский клуб подписал двухлетний контракт с 23-летним белорусским защитником.

Еременко перешел в «Металлург» посредством оффершита. Минское , за которое выступал хоккеист, приняло решение не повторять предложение магнитогорцев.

В прошедшем сезоне Еременко провел 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «0». В среднем он проводил на льду 14:46.

Всего в лиге защитник сыграл 141 матч и отметился 25 (10+15) баллами.