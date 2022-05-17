Том Брэди предложил Леброну Джеймсу провести серию хоккейных буллитов: «Ты и я, пять раундов, кто победит?»

Том Брэди бросил вызов Леброну Джеймсу, предложив провести серию хоккейных буллитов.

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди в твиттере обратился к баскетболисту «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который предложил всех желающим задавать ему вопросы.

«Ты и я, пять раундов, хоккейные буллиты, кто победит?» – написал Брэди.

«Я, но еле-еле», – ответил Леброн.

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй» и «Коламбус» предложили помочь в организации мероприятия.

«Мы могли бы это устроить. Просто сообщите нам, когда», – говорится в сообщении «Лайтнинг».