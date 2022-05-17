Депутат Аксененко: «Кубок Стэнли – не святыня, они в храмах. Но это символ, к которому каждый молодой хоккеист стремится»

высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

Ранее появилась информация, что трофей не разрешат привезти в страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе.

«Мне кажется, – это не святыня, святыни у нас находятся в храмах. Но это символ, к которому каждый молодой хоккеист стремится. И когда ребят показывают по телевизору, Женю Малкина, например или Вову Тарасенко, который приезжал в Новосибирск, те хоккеисты, которые занимаются в детской спортивной школе могут посмотреть, прикоснуться и увидеть, что все возможно.

Это символ, что ребенок, который воспитался в Новосибирске, приехал и показал свое достижение. Это тот сигнал для каждого ребенка, который может достичь подобных высот. Нужна традиция, она абсолютно хорошая, правильная.

Если этого не произойдет, НХЛ больше потеряет от этого, потому что они нарушат традиции, которым очень много лет. Почему бывший ребенок, который выиграл этот Кубок, не имеет возможности привезти его к родным.

Если такое решение примут, оно будет нелогичным, неправильным и больше нанесет вреда самой , – сказал депутат Госдумы, бывший защитник клубов КХЛ.

Билл Дэйли: «Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье, думаю»