Жена Павла Буре о муже: «Авторитет для людей, заботливый папа и лучший друг. Хочу, чтобы у каждой женщины был мужчина, умело сочетающий эти роли»

Алина Буре рассказала о взаимоотношениях со своим мужем Павлом Буре.

«Авторитет для людей, заботливый папа, прекрасный муж, опора и лучший друг. Хочу, чтобы у каждой женщины был «тот самый» мужчина, который умело сочетает в себе все перечисленные роли.

За все годы, что мы вместе, не было ни одного момента, когда кто-то из нас пренебрегал отношением друг к другу или поддержкой. Между нами каждый день, каждую минуту и секунду – взаимная любовь, тотальное понимание и уверенность друг в друге.

Для того, чтобы встретить такого человека, важно самому быть его отражением. Ведь вряд ли человек, который не имеет понятия об уважении, личных границах и поддержке, встретит достойного, понимающего партнера.

Но если и повезет, такой союз, с большой вероятностью, долго не продлится… Поэтому важно научиться слышать, понимать и разделять общие взгляды на жизнь. И главное – принимать человека безусловно.

Я уверена, что это и есть залог успешных отношений, которые продлятся всю жизнь», – написала жена специального представителя ФХР по международным делам.