Федоров о победе в Кубке Гагарина: «Огромное спасибо Сечину. Без его виденья этого бы никогда не случилось»

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Сергей Федоров и Игорь Есмантович поблагодарили Игоря Сечина после победы в Кубке Гагарина.

«Огромное спасибо всем за поддержку. Особенно компании «Роснефть». Особенно Игорю Ивановичу Сечину. Без его виденья этого бы никогда не случилось.

Компания «Роснефть» очень помогает нашему клубу. Это ее победа», – сказал главный тренер ЦСКА.

«Также большое спасибо наблюдательному совету, который Игорь Иванович возглавляет, Владиславу Третьяку, Павлу Буре, Эдуарду Худайнатову.

Мы всегда думаем о том, чтобы побеждать и быть первыми», – добавил президент ЦСКА.

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок

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