Бабаев о ЧМ по хоккею 2022 без России: «Посмешище. Овечкин, Малкин, Капризов могли бы приехать. ИИХФ просто стреляет себе в колено»

Агент Шуми Бабаев считает, что ЧМ по хоккею 2022 превратился в посмешище.

Турнир проходит в Финляндии.

«Чемпионат мира по хоккею-2022 превратился в посмешище. Я раньше смотрел все игры, сейчас слежу только за Казахстаном, я был генеральным менеджером сборной Казахстана, мне это интересно.

Все остальные команды мне практически неинтересны. Я буду смотреть полуфинал-финал и еще что-то. Больше ничего там интересного нет. Уровень хоккея, я уверен, упал сильно.

Могли бы приехать Овечкин, Малкин, Орлов, Капризов. Представляете, что недополучила Финляндия, что недополучила ИИХФ, какие заработки они недополучили в свое будущее. Они просто стреляют себе в колено. Причем так стреляют, что и голову насквозь простреливают. Они просто не понимают, что сейчас происходит», – сказал Бабаев.

Напомним, 28 февраля решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.