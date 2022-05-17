Тренер сборной Швейцарии: «Сейчас Казахстан – чрезвычайно опасный соперник, потому что они «подстрелены»

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер высказался перед матчем с Казахстаном на ЧМ.

– Мы должны быть готовы с первой секунды. Важно сохранять бдительность и играть дисциплинированно. Сейчас Казахстан — чрезвычайно опасный соперник, потому что они «подстрелены».

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