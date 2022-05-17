Пастрняк сыграет за сборную Чехии на ЧМ по хоккею 2022 (Зденек Янда)

Давид Пастрняк сыграет за сборную Чехии на ЧМ по хоккею 2022.

Об этом сообщает журналист Зденек Янда.

«Руководство сборной Чехии пока официально не подтвердило приезд .

Генеральный менеджер , вероятно, ждет информации о других игроках... Но, насколько мне известно, Паста должен прибыть в Тампере уже завтра» – написал Янда в твиттере.

В текущем сезоне НХЛ Пастрняк набрал 77 (40+37) очков в 70 матчах регулярного чемпионата за . В 7 играх плей-офф добавил еще 6 (3+3) баллов.