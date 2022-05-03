Дебур хочет тренировать «Вегас»: «На команду обрушилась масса невзгод в этом сезоне»

намерен продолжить работу в качестве главного тренера .

«Я хочу вернуться. Хочу снова тренировать эту команду.

У нас не было возможности показать то, на что мы способны. Такой сезон должен зарядить нас энергией на следующий год.

Результаты расстраивают, но не старание игроков. Хоккеисты выкладывались в каждом матче. Считаю, что на нашу команду обрушилась масса невзгод», – сказал специалист.

По ходу регулярного команда столкнулась с чередой травм. В разные периоды сезона повреждения получали Марк Стоун, Алек Мартинес, Макс Пачиоретти, Райлли Смит, а также Робин Ленер.

«Голден Найтс» впервые в своей истории не попали в плей-офф с момента создания клуба в 2017 году.