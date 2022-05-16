Каменский о Панарине: «Победный гол – работа всей команды. Он играет на своем уровне, показывает хорошие результаты»

Валерий Каменский прокомментировал победный гол Артемия Панарина.
Советник главного тренера сборной России высказался о решающей шайбе российского форварда «Рейнджерс» в седьмом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).
«Он играет на своем уровне, показывает хорошие результаты. То, что забил победный гол – это работа всей команды.
Естественно, это значимый гол для команды. Не думаю, что это самый важный гол в его жизни, потому что серия продолжается, они вышли в другой круг.
Он молодец, так держать! Желаем ему дальнейших успехов», – сказал Каменский.
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